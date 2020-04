Gb, record negativo di morti in una settimana: colpa del coronavirus

Triste record ventennale del numero di morti censite in Gran Bretagna al tempo del coronavirus nella settimana conclusasi il 10 aprile, secondo i dati dell'Office for National Statistics (Ons), equivalente dell'Istat nel Regno. Il conteggio, relativo all'Inghilterra e il Galles, pari a circa il 90% della popolazione complessiva del Paese, indica un totale di 18.500 decessi in quella settimana: vale a dire circa 8.000 più della media ordinaria.