Coronavirus, Gb promette test per tutti i lavoratori essenziali

Il governo britannico si è impegnato a garantire, da venerdì, il tampone a tutti i medici, gli infermieri e i lavoratori dei servizi essenziali. Lo ha reso noto il ministro della Sanità, Matt Hancock. Il ministro ha inoltre annunciato l'assunzione di 18.000 addetti per il futuro tracciamento online delle persone a rischio contagio, specificando che i progetti per la realizzazione di un'app affidabile ancora in fase di sperimentazione.