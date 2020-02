Coronavirus, a Wuhan sono arrivati i test: aumentano i casi

"Quando vedrete le curve dei nuovi casi crescere - scrivono l'infermiere italiano e il medico cinese -, tenete a mente le nostre parole".

Gli ospedali "sono ormai dei lazzaretti senza speranza". Le piccole strutture stanno iniziando a rifiutare nuovi pazienti, indirizzandoli verso ospedali universitari più capienti perché non riescono a far fronte all'emergenza. Nel frattempo il coronavirus sta modificando lo stile di vita dei cittadini anche nei condomini di Wuhan. Le amministrazioni dei palazzi forniscono un rapporto con il numero di casi riscontrati scala per scala e sta per essere ultimato un sistema di verifica della temperatura all'ingresso e all'uscita da ogni condominio.