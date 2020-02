Coronavirus, Tajani a Borrell: "Esigere la massima trasparenza dalla Cina"

L'ex presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani chiede all'Alto rappresentante Ue Josep Borrell di esigere dalla Cina la massima trasparenza sul coronavirus. In particolare, che si possa avere accesso a tutte le informazioni sui casi finora verificatisi in Cina, per evitare di arrecare danno alla salute dei cittadini europei. "L'allarme sanitario è ai massimi - sottolinea Tajani - ed emergono gravissime responsabilità del governo cinese".