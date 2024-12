Corea del Sud, sì del Parlamento all'impeachment anche del presidente ad interim Han Duck-soo

La legge marziale proclamata dal presidente era rimasta in vigore solamente per sei ore. La mozione di impeachment per Han è stata presentata giovedì dal principale partito di opposizione per la sua riluttanza a riempire i tre porti vacanti nella Corte costituzionale in vista dell'esame da parte della stessa Corte delle accuse di ribellione contro Yoon Suk yeol. L'impeachment di Han aggrava ulteriormente la crisi politica della Corea del Sud.