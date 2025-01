Corea del Sud, in migliaia in strada a Seul pro e contro il presidente Yoon

Migliaia di persone hanno sfidato la forte nevicata che si è abbattuta su Seul, capitale della Corea del Sud, per protestare a favore e contro l'arresto del presidente messo sotto accusa Yoon Suk Yeol, mentre la crisi politica del Paese sembrava avviarsi verso un altro scontro ad alto rischio. Con un mandato di arresto contro Yoon per presunta insurrezione in scadenza alla mezzanotte (ora locale) di lunedì, diversi gruppi hanno tenuto manifestazioni nei pressi della sua residenza ufficiale, alcuni chiedendo il suo arresto immediato e altri protestando contro, scrive la Reuters. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è atteso questa sera proprio in Corea del Sud, prima tappa di un tour che lo vedrà anche in Giappone e in Francia fino a giovedì 9 gennaio.