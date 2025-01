Corea del Sud, il presidente deposto Yoon resiste ancora all'arresto

Chiuso nella sua residenza, il deposto presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha resistito per il terzo giorno consecutivo al suo arresto, promettendo di "combattere fino alla fine" contro le autorità che cercano di interrogarlo sul tentativo fallito di imporre la legge marziale nel Paese asiatico. L'Ufficio investigativo anticorruzione ha tempo fino al 6 gennaio per eseguire il mandato d'arresto emesso da un tribunale di Seul dopo che il presidente deposto ha ignorato tre convocazioni consecutive per essere interrogato.