Gli investigatori che stanno indagando su Yoon Suk-yeol, per la sua breve dichiarazione della legge marziale a inizio mese, hanno affermato di aver chiesto un mandato d'arresto per il presidente sudcoreano sospeso, dopo che non si è nuovamente presentato a un interrogatorio. Yoon Suk Yeol, presenterà un parere scritto e nominerà un avvocato difensore al tribunale distrettuale occidentale di Seul.