Corea del Sud, l'ex presidente Yoon condannato a 30 anni per l'invio di droni nel Nord

Yoon ha presentato ricorso, sostenendo di aver agito esclusivamente nell'interesse del Paese. I suoi legali hanno negato qualsiasi coinvolgimento diretto nell'operazione con i droni, definendola una risposta legittima ai palloni aerostatici carichi di rifiuti inviati dalla Corea del Nord oltre il confine e contestando le accuse come prive di fondamento. L'episodio si inserisce nel quadro delle persistenti tensioni tra le due Coree, tecnicamente ancora in stato di guerra. Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung aveva espresso rammarico all'inizio dell'anno dopo che un'indagine aveva accertato l'invio di droni verso il Nord. La sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un aveva definito tale presa di posizione un comportamento "saggio", ma i tentativi di riavvicinamento si sono successivamente arenati.