Corea del Sud, l'ex presidente Yoon condannato all'ergastolo

Il tribunale di Seul ha stabilito che l’ex presidente della Corea del Sud guidò direttamente l’operazione, ordinando l’intervento di militari e forze di polizia per neutralizzare il Parlamento. L’accusa più grave, quella di essere il capo di un’insurrezione, prevede nel codice penale sudcoreano solo due possibili pene: la morte o l’ergastolo. I procuratori avevano chiesto la condanna capitale, ritenendo le azioni una minaccia alla democrazia del Paese, ma la corte ha optato per la reclusione a vita, anche perché la pena di morte è bloccata da una moratoria dal 1997. Nel procedimento sono stati condannati anche diversi ex funzionari: l’ex ministro della Difesa ha ricevuto 30 anni di carcere, mentre altri vertici politici e della sicurezza sono stati giudicati colpevoli per aver contribuito all’attuazione della legge marziale. Secondo i giudici di Seul, le forze impiegate avrebbero ricevuto l’ordine di arrestare figure chiave dell’opposizione e bloccare l’accesso all’Assemblea nazionale.