L'ex presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol è stato arrestato una seconda volta, con l'accusa di ostacolo a speciali funzioni ufficiali per l'imposizione di legge marziale dello 3 dicembre 2024. L'ordine di carcerazione preventiva era stato richiesto dal procuratore speciale che sta seguendo il caso, per il timore che Yoon possa distruggere le prove. Il primo arresto era avvenuto a gennaio, quando il capo di Stato era ancora in carica.