Corea del Sud, con la vittoria degli Asian Games sette giocatori evitano la leva militare

Per capire perché in Corea del Sud il servizio militare è ancora obbligatorio bisogna rifarsi alla Costituzione della Repubblica di Corea. In particolare, l'articolo 39 stabilisce che ogni cittadino ha il dovere di contribuire alla difesa nazionale secondo condizioni prestabilite. L'obbligo è stato introdotto ufficialmente nel 1957 e da allora è rimasto una presenza stabile nella società del Paese. Il motivo è legato soprattutto alla Guerra di Corea, combattuta tra il 1950 e il 1953 che si è conclusa con un armistizio, ma non con un vero trattato di pace. Corea del Nord e Corea del Sud sono quindi rimaste tecnicamente in una situazione di guerra. Per questo la difesa nazionale continua ad avere un peso particolare nella vita dei cittadini sudcoreani.