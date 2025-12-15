Conflitti e sicurezza, Tajani: "L'Ue è a un punto di svolta, difendere i benefici di 70 anni di integrazione europea"

L'Europa "è a un punto di svolta. I conflitti non sono più distanti. Toccano la nostra sicurezza, le nostre economie". Il vicepremier Antonio Tajani lo afferma chiarendo che "è arrivato il momento di difendere i benefici di quasi 70 anni di integrazione europea di 80 anni di multilateralismo onusiano". Il ministro degli Esteri parla così alla XVIII edizione della Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d'Italia nel mondo a Roma sottolineando che ora vanno create le condizioni per un'Europa che sappia prendere decisioni efficaci e veloci. E aggiunge: "Serve un'Europa più democratica e per questo insisto sulla necessità che il parlamento Ue deve avere il potere di iniziativa legislativa perché questo permetterà di avvicinare i cittadini". Serve poi, sottolinea, completare il mercato unico.