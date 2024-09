Slitta la presentazione della nuova Commissione Ue

Anche l'incontro tra la presidente della Commissione europea e i presidenti dei gruppi politici e la presidente del Parlamento europeo, previsto per mercoledì mattina, a quanto pare è slittato alla prossima settimana quando l'Eurocamera si riunirà per la plenaria a Strasburgo. Il motivo sembra essere il fatto che la lista dei commissari non è ancora pronta, in quanto mancano da definire alcuni portafogli.