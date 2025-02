Colombia, il presidente Petro: "La cocaina non fa più male del whisky"

"La cocaina non fa più male del whisky". È quanto affermato dal presidente della Colombia, Gustavo Petro. Le sue parole hanno suscitato nel Paese un intenso dibattito sul suo modo di interpretare la lotta al traffico di droga. "La cocaina è illegale perché è prodotta in America Latina, non perché sia peggio del whisky", ha spiegato il leader progressista. Per Petro, infatti, l'illegalità della cocaina è dovuta a fattori geopolitici e non necessariamente al suo livello di nocività rispetto ad altre sostanze legali.