Cina, limitazioni nello spettacolo: basta talent show e artisti "effeminati"

Le nuove regole varate dal governo cinese colpiscono ora anche il mondo dello spettacolo e dei talent show. A dichiararlo è l'Amministrazione Statale per la Radio, il Cinema e la Tv che si dice paladina dei valori tradizionali della propria cultura denunciando la creazione di "idoli" che "potrebbero influenzare negativamente i giovani". Nel mirino in modo particolare gli artisti con comportamenti più "effeminati".

Strette che non riguardano più solo i giovani, dopo le limitazioni sull'utilizzo dei videogiochi per i minori, ma anche artisti e protagonisti del panorama televisivo. In una nota rilasciata dai media ufficiali dell'Amministrazione Statale si legge la volontà di "correggere con forza i problemi legati alla violazione delle leggi e della morale degli artisti" a favore di un'atmosfera che sostenga il pensiero del Partito comunista a capo del Paese. Una linea che il governo aveva già iniziato a sostenere chiedendo all'Università di Shangai di stilare una lista con i nomi degli studenti appartenenti alla comunità Lgbt.

L'obiettivo del governo cinese è quello di crescere le prossime generazioni di uomini con valori maschili in linea con il pensiero del Partito, nella moralità e nelle idee politiche. Lontano quindi dagli attuali idoli dei giovani, tra cui i cantanti della scena pop coreana o gli influencer del social TikTok - il cui nome cinese è Douyin - come Feng Xiaoyi, un famoso blogger che si è visto bloccare il profilo proprio a causa dei suoi video, tra cui quello più famoso dove indossava un pigiama carino e un filtro per sembrare una giovane donna. A denunciare tale comportamento, definito da "femminuccia", sono stati alcuni utenti della piattaforma.

In questa atmosfera sono state vietate quindi quelle trasmissioni che marcano posizioni politiche scorrette o che "sviluppino idoli e spettacoli di varietà e reality show". Già ad aprile 2021 si era alzata una polemica sugli spettacoli di cabaret e la violazione di contenuti sensibili. Come racconta il giornale Benijing Daily uno di questi spettacoli è stato anche multato per aver usato "termini volgari sulla sua rappresentazione che violano la morale sociale", creando un precedente a prova della sua linea di tollerabilità zero, condivisa anche da alcuni utenti e spettatori che per primi hanno denunciato di essersi sentiti male dopo aver ascoltato alcune barzellette a sfondo sessuale.