Changʼe-4, sonda cinese per la prima volta sulla faccia nascosta della Luna: è atterrata "con successo"

La sonda Chang'e-4 è atterrata "con successo" sulla faccia nascosta della Luna alle 10:26 locali (3:26 in Italia). Lo ufficializzano i media cinesi dopo alcune ore di suspense, in merito alla missione iniziata il 7 dicembre per la conquista di un risultato finora mai ottenuto nell'area inesplorata del satellite terrestre. La sonda cinese ha scattato la prima foto che è stata inviata al satellite Queqiao.