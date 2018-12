Spazio, dalla stazione orbitante si ammira il lancio della Soyuz

E' partita ed è entrata in orbita con successo la prima Soyuz con astronauti a bordo dopo l'incidente dell'11 ottobre: è diretta alla Stazione spaziale internazionale. E proprio l'equipaggio dell'Iss ha seguito in diretta l'arrivo in sei ore e 30 minuti del russo Oleg Kononenko, della statunitense Anne McClain e del canadese David Saint-Jacques. Le foto del lancio visto dallo spazio sono state twittate dal tedesco Alexander Gerst. La nuova missione intorno alla Terra durerà sei mesi e mezzo.