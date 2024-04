Champions League, l'Isis minaccia di colpire gli stadi per i quarti di finale

Tgcom24

La minaccia dell'Isis è giunta dopo che il media affiliato all'Isis, Sarh al-Khilafah, aveva pubblicato il 30 marzo scorso un'immagine in cui invitava a colpire i tifosi che erano all'Allianz Arena di Monaco per assistere alla partita tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Il governo di Madrid, riporta la stampa sportiva spagnola, ha attivato le procedure di sicurezza per il doppio incontro di Champions League di questa settimana nella capitale spagnola.

Sul web il messaggio "Uccideteli tutti" Il gruppo terroristico Isis ha minacciato di colpire i quattro stadi che ospiteranno l'andata dei quarti di finale di Champions League. La Fondazione Al Azaim, organo di informazione responsabile della diffusione dei messaggi dello Stato Islamico ha pubblicato l'immagine di un manifesto che minaccia il Parco dei Principi, il Santiago Bernabe'u, il Metropolitano e lo Stadio Emirates, con il messaggio "Uccideteli tutti".

Spagna alza il livello di allerta La minaccia di attentati "è oggetto di indagine" e saranno rafforzate ulteriormente le misure di sicurezza: lo confermano della polizia nazionale spagnola. E' prevista la mobilitazione di oltre 3.000 agenti di pubblica sicurezza e Guardia Civile, secondo l'attuale allerta antiterrorista al livello 4 - su un massimo di 5 - rafforzato, segnala il ministero degli Interni. Dei quattro stadi minacciati nel cartello pubblicato da Al Azaim dello stato islamico, due sono quelli madrileni del Santiago Bernabeu e del Metropolitano Arena, che ospiteranno rispettivamente le partite Real Madrid- Manchester City questa sera e Atletico de Madrid-Borussia Dortmund domani.

La capitale spagnola è già invasa da migliaia di tifosi inglesi e tedeschi. Secondo fonti della prefettura, è previsto che 4000 britannici tifosi del Manchester City saranno questa sera al Bernabeu e 5000 tedeschi tifosi del Borussia Dortmund domani al Metropolitano per le due partite considerate ad alto rischio sotto il profilo della sicurezza.