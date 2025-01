Cecilia Sala, Tajani: "Chiesta di nuovo all'Iran la liberazione della giornalista, spero in tempi non lunghi per il rilascio"

L'Italia ha inoltrato una nuova richiesta all'Iran per la liberazione di Cecilia Sala, la giornalista arrestata e detenuta nel carcere di Evin con l'accusa di "aver violato le leggi della Repubblica Islamica". "Abbiamo chiesto ancora una volta all'Iran la liberazione di Cecilia Sala perché è detenuta senza alcun motivo", ha adichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo in diretta su Rete 4. "Spero in tempi non lunghi per il rilascio", ha aggiunto. Poche ore prima la madre di Cecilia, Elisabetta Vernoni, aveva incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.