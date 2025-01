Cecilia Sala, Nyt: "Elon Musk è intervenuto per favorire il rilascio"

Elon Musk avrebbe aiutato ad assicurare il rilascio di Cecilia Sala, contattando l'ambasciatore iraniano all'Onu Amir Saeid Iravani. Lo riporta il New York Times, citando due funzionari iraniani.A novembre Musk aveva incontrato per oltre un'ora l'ambasciatore iraniano nella sua residenza a New York per parlare di come disinnescare le tensioni fra Teheran e Washington. Musk - aggiunge il New York Times - avrebbe contatto ancora l'ambasciatore iraniano poco dopo la visita del premier Giorgia Meloni a Mar-a-Lago.