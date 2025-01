Cecilia Sala: "Non mi hanno spiegato perché sono finita in cella"

Cecilia Sala ammette di aver avuto paura per la sua vita e chiarisce: "Quando hai paura di essere accusata di qualcosa di molto grave in un Paese in cui ci sono punizioni definitive, certo hai paura anche di quello. Te lo sogni, sei poco lucido, ti fidi poco della tua memoria se non dormi. Quindi sì, nella mia testa sì. Parlo di quello che è successo nella mia testa, non è stata minacciata la mia incolumità fisicamente in alcun modo. Cerco di non farmi delle illusioni che non aiutano in una situazione come quella in cui ero. E questo mi ha permesso di gioire tantissimo per essere uscita di lì dopo 21 giorni, non me lo sarei mai aspettata".