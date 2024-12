Iran, Tajani: "Cecilia Sala è in buona salute, in una cella da sola"

Cecilia Sala, la giornalista arrestata in Iran il 19 dicembre, è in buona salute e si trova nel carcere di Evin in una cella da sola. Lo ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Il governo, dal giorno in cui è stata fermata Cecilia Sala, è al lavoro per cercare di riportarla in Italia. Stiamo lavorando in collaborazione con la presidenza del Consiglio, il ministero degli Esteri, la nostra ambasciata a Teheran e il consolato. Cecilia Sala ha già parlato due volte con i genitori. Ieri ha ricevuto una visita consolare da parte della nostra ambasciatrice in Iran per circa mezz'ora", ha spiegato Tajani.