Cecilia Sala arrestata a Teheran, Alessia Piperno: "Le celle di Evin le capisci solo quando entri dentro, ricordi orribili"

"Il problema principale - ha dichiarato Piperno in un'altra intervista, all'Ansa - non è di tipo fisico: a noi stranieri non torcono un capello, ma mentalmente ti provano molto e te ne dicono di tutti i colori. A me ripetevano che sarei uscita da quel posto solo dieci anni dopo e che mia madre era morta. Al contrario, di quanto mi accusavano, non avevo invece mai partecipato alle proteste antigovernative di quel periodo". Ma - ha proseguito Alessia - ad Evin è possibile sopravvivere mantenendo la lucidità: "Non hai alternative, ti aiutano la speranza e il pensiero della famiglia. Ovviamente allo stesso modo soffre chi è a casa aspettando la tua liberazione. Per questo abbraccio i genitori di Cecilia, anche loro vanno tutelati in questo momento, e immagino il loro dolore, che è come quello provato dai miei". "Idealmente è come se mi sedessi accanto a lei, so cosa vuol dire stare lì dentro e qual è il terrore di stare da soli", ha poi continuato, riferendosi a Sala.