Cecilia Sala racconta la sua prigionia: "Interrogata incappucciata faccia al muro per 10 ore"

"Venivo interrogata incappucciata con la faccia al muro". Lo ha detto Cecilia Sala raccontando in tv i 21 giorni di prigionia in Iran. "In un interrogatorio sono crollata, mi hanno dato una pasticca per calmarmi - spiega -. Mi interrogava sempre la stessa persona in perfetto inglese e capivo che conosceva molto bene l'Italia". "Nell'isolamento viene costruita una condizione psicologica per farti crollare. Anche quando ti interrogano sei incappucciato e faccia al muro. Il giorno prima della mia liberazione mi avevano interrogata per 10 ore", ha detto Sala a Fabio Fazio alla trasmissione "Che Tempo Che Fa".