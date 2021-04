Caso Pipitone, Olesya non è Denise: il gruppo sanguigno non corrisponde

Olesya Rostova non è Denise Pipitone. La notizia è stata ufficializzata nella trasmissione russa "Lasciali parlare", dove è stato rivelato come il gruppo sanguigno di Olesya, andata in tv in cerca dei genitori, sia diverso da quello della bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. Il legale di Piera Maggio, la mamma di Denise, ha comunque trasmesso una nota alla Procura di Marsala, che valuterà se procedere ad ulteriori accertamenti.