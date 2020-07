Caso Maddie, la polizia portoghese ispeziona tre pozzi in Algarve

La polizia portoghese ha ispezionato tre pozzi abbandonati nella regione di Algarve nell'ambito delle indagini sulla piccola Madeleine "Maddie" McCann , scomparsa nel 2007 mentre era in vacanza con i genitori a Praia de Luz . Giovedì squadre di poliziotti e sommozzatori hanno ispezionato i pozzi, il più grande dei quali è profondo 13 metri , nel Comune di Vila do Bispo . Le ricerche sono durate otto ore.

La zona dista solo circa 16 chilometri dal resort di Praia da Luz, dove si trovava Maddie il giorno della sua scomparsa il 3 maggio di 13 anni fa.

L'area ispezionata è inoltre vicina alla spiaggia dove nel 2007 venne fotografato il camper di Christian Brueckner, il pedofilo pluripregiudicato tedesco sospettato del rapimento e dell'uccisione di Maddie, che attualmente è rinchiuso in un carcere in Germania per altri reati.