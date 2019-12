Caso Caruana, proteste a Malta: premier Muscat bloccato in Parlamento 

Altissima tensione a Malta. Centinaia di manifestanti chiedono le dimissioni immediate del premier Joseph Muscat , per il caso Caruana , la reporter uccisa nel 2017, e stanno impedendo a Muscat stesso e ai deputati del partito laburista di lasciare il Parlamento. A ottobre si sono dimessi il capo di gabinetto del premier e il ministro del Turismo.

Il premier laburista ha annunciato domenica in tv l'intenzione di dimettersi a seguito della designazione, entro il 12 gennaio, della sua successione.

Centinaia di fan di Muscat sotto sede del Labour Altre centinaia di persone hanno invece riempito la via della località di Hamrun (quartiere tra i più popolari e multietnici di Malta) in cui ha sede il partito laburista maltese, a sostegno di Muscat. Tra i moltissimi sostenitori del leader, molti hanno sottolineato il successo delle ricette economiche del suo governo, che dal 2013 ha macinato una crescita media mai inferiore al 5% annuo, con picchi bel oltre il 6%. Il raduno è stato organizzato sui social media e si tiene a circa un chilometro e mezzo dalla sede del Parlamento, dove l'altro foltissimo gruppo di cittadini per il nono giorno invece protesta e blocca l'uscita dei parlamentari laburisti.

Esposto della famiglia Galizia contro Muscat La famiglia della giornalista assassinata a Malta ha presentato un esposto per chiedere un'indagine su Muscat e sulle sue azioni, domandando che il primo ministro rinunci a qualsiasi ulteriore coinvolgimento nelle indagini e che le prove siano protette. Paul Caruana Galizia, uno dei figli della reporter investigativa, ha chiesto alla giustizia anche di mettere Muscat "sotto inchiesta per rendere pubbliche e tutelare le prove". La famiglia della giornalista, l'opposizione e i movimenti civici accusano il premier di essere intervenuto nelle indagini, in particolare per proteggere il suo capo di gabinetto, Keith Schembri.

Missione dell'Europarlamento a Malta La missione inviata urgentemente dal Parlamento europeo per una verifica dello Stato di diritto a Malta aprirà due intensi giorni di incontri con una riunione proprio con Muscat e col ministro della Giustizia Owen Bonnici.