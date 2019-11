Omicidio Caruana, Malta nel mirino dell'Ue: inviata una missione urgente per esaminare lo stato di diritto

Dopo il caso migranti, Malta torna sotto la lente d'ingrandimento dell'Europa. Questa volta per la pioggia di rivelazioni sul delitto della reporter Daphne Caruana Galizia che sta travolgendo il governo. L'ultima delle quali riguarda il prezzo della morte della giornalista: 150mila euro a testa ai tre sicari. E i capigruppo del Parlamento europeo hanno deciso l'invio di una missione urgente sull'isola per esaminare lo stato di diritto del Paese.

Il rischio è infatti che, per la prima volta nella storia dell'Unione europea, un governo possa cadere per i sospetti di coinvolgimento in un omicidio: il mandante del delitto è stato infatti individuato in Keith Schembri, braccio destro del primo ministro Joseph Muscat. E il capogruppo degli eurodeputati Popolari, Manfred Weber, ha detto ha chiare lettere che "a chiare implicazioni della politica nell'omicidio devono corrispondere altrettanto chiare conseguenze politiche".

Ma mentre la tensione a Malta cresce, il Paese si divide: le proteste contro il governo continuano, e nonostante il partito laburista ha chiesto a Muscat di restare finché il caso non sarà chiuso la corsa alla successione è già iniziata. Ma intanto molti si interrogano sulle vere motivazioni di un omicidio che può essere legato a tanti dei recenti misteri maltesi, a cominciare dal riciclaggio di denaro che lega l'isola a un'infinità di società di giochi online, con affari miliardari che hanno spinto non poco l'economia dell'isola. Ma diverse di queste società si sono rivelate essere utilizzate dalle mafie italiane per lavare il denaro sporco. Il movente però potrebbe anche essere un altro: magari una storia contrabbando di petrolio dalla Libia. Oppure, più semplicemente, la vicenda dell'iraniana Pilatus Bank, su cui proprio la cronista stava indagando: il proprietario della banca, Seyed Ali Sadr Hasheminejad, è stato accusato dagli Usa di aver eluso le sanzioni contro l'Iran, e ha qualche settimana fa anche la Bce gli ha ritirato la licenza.

Sta di fatto che proprio giovedì oggi è emerso che il premier Muscat era stato informato già 15 mesi fa dei sospetti su Yorgen Fenech (l'imprenditore che ha tentato la fuga in yacht e che è stato accusato dall'intermediario, graziato per le rivelazioni, di essere il mandante che ha pagato i sicari). Tanto che fu proprio Muscat, bypassando il ministro della Giustizia, a firmare un ordine speciale che consentiva ai servizi segreti di intercettare i telefoni dell'imprenditore. Notizia che per il relatore del Consiglio d'Europa sul caso Caruana, il parlamentare olandese Pieter Omtzigt, "solleva ancora più gravi preoccupazioni", soprattutto perché è emerso che alle riunioni di Muscat con i servizi partecipava il suo capo di gabinetto, Keith Schembri.

Il quale nel frattempo è stato rilasciato su cauzione allo scadere delle 48 ore ammesse per il fermo di polizia, ma subito dopo è stato riarrestato e riportato in cella. Fenech intanto continua a sperare di ottenere la grazia per aver fornito prove che inchioderebbero proprio Schembri come ispiratore dell'omicidio. Ma mentre l'intermediario - il tassista ed usuraio Melvin Theuma - è stato creduto, condonato e venerdì apparirà per la prima volta in Tribunale, ci sarebbero forti perplessità nei confronti dell'imprenditore. Le cui verità non sarebbero confortate da prove inoppugnabili.

I dettagli più forti sull'uccisione di Daphne Caruana Galizia sono invece emersi dalla confessione di Vince Degiorgio, uno dei tre sicari assieme ai fratelli Vince e George Degiorgio, pubblicata in esclusiva da Reuters. L'accordo per il "contratto" (e 30mila euro pagati come acconto), l'idea di tentare il colpo con un fucile di precisione comprato di contrabbando in Italia, l'individuazione della finestra vicina al tavolo da lavoro di Daphne, la scelta poi di passare alla bomba, comprata da gangster maltesi e fornita da mafiosi italiani. Infine i pedinamenti e l'attesa del momento giusto. E una volta compiuta la missione, il "saldo" sarebbe stato pagato dieci giorni dopo.