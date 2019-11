Malta, libero l'uomo d'affari accusato per l'omicidio della giornalista Galizia

E' tornato in libertà, su cauzione, l'uomo d'affari maltese Yorgen Fenech, sospettato di essere il mandante dell'assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia. Lo riferisce The Times of Malta, precisando che il businessman sarà nuovamente interrogato. Fenech è stato arrestato mercoledì mentre stava tentando di lasciare l'isola a bordo del suo yacht, con l'idea forse di riparare in Italia, oppure in Grecia.