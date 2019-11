Reporter uccisa a Malta, arrestato sospetto intermediario tra i mandanti e i killer: per parlare chiede la grazia

Possibile svolta nella vicenda di Daphne Caruana Galizia. Un sospetto "intermediario" tra i killer della giornalista maltese e i mandanti dell'omicidio è stato arrestato dalla polizia durante un'operazione contro un giro di riciclaggio di denaro sporco. Come riporta il Times of Malta, l'operazione è avvenuta giovedì e l'uomo durante l'interrogatorio ha sostenuto di conoscere i mandanti dell'uccisione. In cambio ha chiesto la grazia presidenziale.