"Maduro esercita tutte le pressioni possibili per evitare lo smembramento delle forze armate e poter continuare a esercitare il potere. Ai militari noi garantiamo quanto prescritto dalla Costituzione: partecipate attivamente al periodo di transizione o niente amnistia". In un'intervista a Il Fatto quotidiano l'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela Juan Guaidò si appella ai generali dell'esercito perché il passaggio tra regime e democrazia sia il meno doloroso possibile dal punto di vista di vite umane. Parla mentre fa tappa a Buenos Aires, nel corso del tour in Sudamerica per trovare sostegno dagli altri Paesi contro il regime di Caracas.