Crisi Venezuela, Guaidò ad argentino Macri: grazie per accoglienza

Juan Guaidò, presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, ha ringraziato il presidente argentino, Mauricio Macri, per il modo in cui il suo Paese ha accolto le migliaia di suoi compatrioti costretti all'emigrazione dall'acuta crisi economica e politica a Caracas. "Voglio ringraziare il presidente Macri e tutta l'Argentina per come avete trattato tantissimi venezuelani" ha detto Guaidò.