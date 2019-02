Caos Venezuela, arrivano gli aiuti umanitari ma i camion vengono incendiati

Immagini trasmesse da Cnn mostrano agenti donne della Polizia nazionale venezuelana (Pnb) in lacrime mentre bloccano Las Tienditas, il ponte sulla frontiera fra Colombia e Venezuela, dove l'opposizione al governo di Nicolas Maduro, guidata da Juan Guaidò, sta cercando di far passare gli aiuti umanitari internazionali. "Siamo qui anche per voi", dicono alcuni volontari alle poliziotte, che cercano di schivare le domande e rivolgono lo sguardo verso il basso, alcune per nascondere il pianto.