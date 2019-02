Venezuela, Nicolas Maduro invia mezzi blindati al confine con il Brasile

Caracas ha deciso di "rivedere" le relazioni diplomatiche con le isole caraibiche olandesi di Aruba, Bonaire e Curacao. Lo ha annunciato Delcy Rodriguez, vice del presidente in carica Nicolas Maduro. Il provvedimento, è stato spiegato, si deve alla disponibilità offerta da queste isole di diventare il terzo punto di raccolta di aiuti umanitari per il Venezuela.



Aiuti che, secondo Rodriguez, "tutelano il governo degli Stati Uniti per giustificare un loro intervento" militare a Caracas. Martedì l'esecutivo aveva comunicato la chiusura della frontiera marittima ed aerea con le isole in questione, "a tempo indeterminato".