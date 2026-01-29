Canada, il premier Carney: "Mi aspetto che gli Usa rispettino la nostra sovranità"

"Gli Stati Uniti sono estremamente entusiasti di un'Alberta libera e indipendente", ha dichiarato al Financial Times Jeff Rath, consulente legale dell'App, che ha partecipato agli incontri. Ha affermato di avere una "relazione molto più solida" con l'amministrazione Trump rispetto al primo ministro canadese. Un portavoce di Foggy Bottom ha dichiarato: "Il Dipartimento incontra regolarmente rappresentanti della società civile. Come di consueto in incontri di routine come questi, non sono stati presi impegni". Un recente sondaggio ha rilevato che circa tre residenti su dieci dell'Alberta voterebbero per la secessione dal Canada.