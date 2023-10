Attentato a Bruxelles, è morto il sospetto terrorista | Scatta la caccia ad altri due ricercati

Fotogallery - Influencer e First Lady in Ecuador, chi è Lavinia Valbonesi

La conferma arriva dalla procura. Il jihadista che ha aperto il fuoco in pieno centro, uccidendo due persone, si era dato alla fuga ed è stato rintracciato dalla polizia in un bar di Schaerbeek. All'arrivo delle forze dell'ordine c'è stata una sparatoria in cui il killer, Lassoued Abdeslam, è rimasto gravemente ferito: il decesso è avvenuto poco dopo lo scontro a fuoco. L'uomo aveva con sè l'arma usata nell'attentato, ha detto il ministro dell'Interno, Annelies Verlinden. "Non è escluso - ha aggiunto - che ci siano dei complici". Ora si dà la caccia ad altri due ricercati. Il terrorista era a Genova nel 2021: spunta un altro video.