British Museum, troppi furti: il direttore Hartwig Fischer si dimette

Il direttore del British Museum, Hartwig Fischer, ha annunciato le sue dimissioni con effetto immediato.

Negli ultimi anni, infatti, si sono verificati una serie di furti di manufatti che hanno evidenziato gravi carenze in termini di sicurezza. "La responsabilità di questo fallimento spetta in ultima analisi al direttore", ha ammesso Fischer, aggiungendo che il celebre museo londinese "non ha saputo dare risposte adeguate".