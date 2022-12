Egitto, ex ministro delle Antichità lancia una petizione: "Il British Museum restituisca la Stele di Rosetta" | Raggiunte oltre 100mila firme

L'Egitto chiede a Londra e, in particolare, al British Museum, di "restituire" la Stele di Rosetta, reperto che segnò la svolta nella decifrazione degli antichi geroglifici.

L'ex ministro egiziano per le Antichità e noto archeologo, Zahi Hawass, ha lanciato una petizione su Change.org che ha raccolto più di 110mila firme. Hawass sostiene che l'Egitto non abbia avuto alcuna voce in capitolo nell'accordo del 1801, firmato tra Francia e Inghilterra. Il British Museum, in risposta, ha detto di aver acquisito il reperto legalmente. In una dichiarazione, il Museo ha affermato che il trattato del 1801 include la firma di un rappresentante dell'Egitto. Si tratta di un ammiraglio ottomano che ha combattuto a fianco degli inglesi contro i francesi. Il Museo ha inoltre dichiarato che il governo egiziano non ha presentato alcuna richiesta di restituzione.