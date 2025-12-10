Brigitte Macron e la frase contro le femministe scatenano la tempesta politica in Francia

La visita di Brigitte Macron a teatro non era casuale. La sera precedente, lo spettacolo di Abittan era stato interrotto da quattro attiviste del collettivo #noustoutes, che accusano l'attore di aver violentato una giovane donna quattro anni fa. Un caso giudiziario archiviato con un non luogo a procedere dopo tre anni di indagini, perizie e interrogatori. Per la giustizia francese, la vicenda è chiusa. Eppure le militanti si sono presentate con maschere con il volto dell'attore e la scritta "stupratore", urlando lo slogan "Abittan violentatore", mandando in crisi l'artista, come lui stesso ha fatto sapere tramite il suo avvocato Caroline Toby. "I sette magistrati che hanno esaminato il dossier sono stati unanimi: è innocente" ha ricordato la legale.