Brigitte Macron pronta a fornire prove scientifiche per dimostrare che è donna e smentire una influencer Usa

La strategia della difesa sarà ampia e articolata. Come ha confermato Tom Clare in varie interviste, i Macron presenteranno prove fotografiche, documenti medici e testimonianze di esperti per attestare la femminilità biologica di Brigitte Macron. Tra le prove citate vi sarebbero anche fotografie che ritraggono la première dame incinta e immagini familiari che la mostrano durante la crescita dei suoi figli, elementi che il team legale ritiene inoppugnabili. Clare ha spiegato che "verranno fuori testimonianze di esperti di natura scientifica" e che la coppia è pronta a dimostrare in modo dettagliato e specifico la falsità delle accuse. "È incredibilmente sconvolgente pensare di dover affrontare una simile prova", ha dichiarato Clare, "ma Brigitte Macron è determinata ad assumersi questo peso pubblico se serve per mettere fine a questa vicenda".