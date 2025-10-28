Francia, al via il processo per le fake news contro Brigitte Macron, accusata di essere un uomo

Dieci persone accusate di cyberbullismo nei confronti della moglie del presidente francese
© Afp
Si è aperto lunedì, presso il Tribunale penale di Parigi, il processo contro dieci persone accusate di cyberbullismo nei confronti di Brigitte Macron, divenuta bersaglio di una fake news globale, secondo cui la moglie del presidente francese Emmanuel Macron sarebbe in realtà un uomo. Gli imputati, otto uomini e due donne, di età compresa tra 41 e 60 anni, tra cui amministratori eletti, galleristi, insegnanti e informatici, sono accusati dalla procura di Parigi di aver pubblicato e condiviso sui social media barzellette, insulti, fotomontaggi e altri commenti malevoli sul "genere" e sulla "sessualità" di Brigitte Macron, oltre ad aver equiparato la differenza di età con suo marito alla "pedofilia". Brigitte era assente in aula.
L'indagine sul cyberbullismo, ricorda Le Monde, è stata affidata alla Brigata per la repressione dei crimini contro la persona a seguito di una denuncia presentata da Brigitte Macron il 27 agosto 2024, che ha portato a diverse ondate di arresti, in particolare nel dicembre 2024 e nel febbraio 2025.
Alcuni degli imputati, di età compresa tra 41 e 60 anni, sono molto attivi sui social media, con post che a volte accumulano decine di migliaia di visualizzazioni. Delphine Jegousse, 51 anni, nota come Amandine Roy, che si descrive come medium e scrittrice, è considerata responsabile della diffusione della voce dopo aver pubblicato un video di 4 ore sul suo canale YouTube nel 2021. Aurélien Poirson-Atlan, 41 anni, nota sui social media come Zoé Sagan, ha visto il suo account X sospeso l'anno scorso dopo che il suo nome è stato citato in diverse indagini giudiziarie.
I Macron sono da anni vittime di teorie del complotto secondo cui Brigitte sarebbe nata da un uomo di nome Jean-Michel Trogneux, che avrebbe poi assunto il nome Brigitte in quanto donna transgender. Jean-Michel Trogneux è il nome del fratello di Brigitte. Il processo di due giorni a Parigi arriva dopo che i Macron hanno intentato una causa per diffamazione a luglio presso un tribunale del Delaware, poiché il loro avvocato ha dichiarato che chiederanno un risarcimento danni "sostanziale" all'influencer conservatrice statunitense Candace Owens se persisterà nell'affermare che Brigitte è un uomo.
Un verdetto nel caso di Parigi verrà probabilmente emesso in un secondo momento. Nel settembre 2024, Brigitte e Jean-Michel Trogneux hanno vinto una causa per diffamazione contro Jegousse e un'altra donna, condannati da un tribunale di Parigi a multe e danni per aver diffuso online affermazioni sulla first lady. Una corte d'appello di Parigi ha annullato la sentenza a luglio. Brigitte e suo fratello si sono rivolti alla corte suprema francese per appellarsi a tale decisione.
I Macron, sposati dal 2007, si sono conosciuti al liceo dove lui era studente e lei insegnante. Brigitte Macron, 24 anni più grande del marito, si chiamava allora Brigitte Auzière, sposata e madre di tre figli. Emmanuel Macron, 47 anni, è presidente della Francia dal 2017.