Francia, al via il processo per le fake news contro Brigitte Macron, accusata di essere un uomo

Si è aperto lunedì, presso il Tribunale penale di Parigi, il processo contro dieci persone accusate di cyberbullismo nei confronti di Brigitte Macron, divenuta bersaglio di una fake news globale, secondo cui la moglie del presidente francese Emmanuel Macron sarebbe in realtà un uomo. Gli imputati, otto uomini e due donne, di età compresa tra 41 e 60 anni, tra cui amministratori eletti, galleristi, insegnanti e informatici, sono accusati dalla procura di Parigi di aver pubblicato e condiviso sui social media barzellette, insulti, fotomontaggi e altri commenti malevoli sul "genere" e sulla "sessualità" di Brigitte Macron, oltre ad aver equiparato la differenza di età con suo marito alla "pedofilia". Brigitte era assente in aula.