Francia, nipote di Brigitte Macron aggredito da oppositori del governo

In Francia un gruppo di manifestanti, che stava partecipando ad Amiens a uno dei "concerti di pentole" per protestare contro la riforma delle pensioni, ha aggredito violentemente Jean-Baptiste Trogneux, nipote di Brigitte Macron.

L'episodio è avvenuto lunedì sera al termine di un'intervista del presidente francese trasmessa in tv. Lo si apprende da fonti della polizia e della famiglia della first lady. In seguito ai fatti, otto persone sono state fermate ad Amiens, città natale di Emmanuel e Brigitte Macron.