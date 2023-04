Francia, Macron: "La riforma delle pensioni in vigore in autunno, era necessaria"

"Abbiamo davanti a noi 100 giorni di pacificazione, unità, ambizione e azione al servizio della Francia. Questo è il nostro dovere e ho fiducia in voi. Ho fiducia in noi per realizzarlo", ha proseguito. "Questi tre cantieri costituiscono la tabella di marcia del governo che la premier Elisabeth Borne illustrerà nei dettagli la prossima settimana. Questi tre progetti devono riunirci e riunire i principali leader della nazione e io vi parteciperò. E il 14 luglio dovrà consentirci di fare il punto della situazione", ha detto Macron.

"Non posso restare sordo davanti alla rabbia dei francesi"

A proposito della riforma delle pensioni, il presidente francese ha affermato che "è stata espressa rabbia, rabbia per un lavoro che, per troppi francesi, non permette più di vivere bene, per l'aumento dei prezzi, per la benzina, la spesa, le mense. Rabbia perché alcuni hanno la sensazione di fare la loro parte, ma senza essere ricompensati per i loro sforzi, né in aiuti né in servizi pubblici efficaci, nessuno, e soprattutto non io, può rimanere sordo a questa richiesta di giustizia sociale e di rinnovamento della nostra vita democratica".