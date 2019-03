Brexit, Westminster boccia per la terza volta l'accordo di Theresa May

Uscita senza accordo? - Questa terza bocciatura apre le porte all'uscita dall'Ue senza un accordo il 12 aprile, salvo un'ulteriore proroga che i 27 dovrebbero accordare e che implicherebbe de facto la partecipazione britannica alle elezioni europee.



Le elezioni europee - Proprio a proposito delle elezioni europee, la May, subito dopo la bocciatura dell'accordo da parte dei Comuni, ha definito "quasi certa" la partecipazione britannica. Il premier ha ritenuto "grave" la decisione dei Comuni evocando a questo punto la necessità della richiesta di un rinvio prolungato all'Ue e, appunto, della partecipazione britannica alle elezioni europee, se accordato. La May, inoltre, ha rinfacciato alla Camera di non avere un piano B maggioritario, avendo detto no all'accordo ma anche a un no deal, a una no Brexit e a un referendum bis. E ha insistito sul fatto che il governo continuerà ad agire affinché "la Brexit venga attuata".



Tusk convoca un vertice Ue il 10 aprile - Intanto, il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha scritto su Twitter: "Alla luce della bocciatura dell'accordo di divorzio da parte dei Comuni, ho deciso di convocare un vertice Ue il 10 aprile".



Commissione Ue: "No-deal scenario probabile" - A questo punto uno scenario no-deal a partire dalla mezzanotte del 12 aprile è "quello più probabile". E' quanto sostiene la Commissione europea in una nota nella quale ci si "rammarica del voto negativo arrivato dalla Camera dei Comuni".



"Nessun accordo parziale in caso di no-deal" - La Commissione Ue, inoltre, avverte che accordi settoriali e parziali "non sono un'opzione praticabile". I benefici dell'accordo di recesso raggiunto lo scorso novembre, compreso il periodo transitorio, non potranno applicarsi in alcun caso" se l'uscita del Regno Unito dall'Ue avverrà in uno scenario no-deal. "L'Ue resterà unita ed è pienamente preparata a una hard-Brexit", si legge nella nota di Bruxelles.



Corbyn chiede le dimissioni del premier - Il leader laburista Jeremy Corbyn ha esortato il premier Theresa May a cambiare l'accordo o ad andarsene indicendo subito le elezioni. L'accordo va cambiato, "se May non può accettarlo deve andarsene e consentire al Paese di decidere il suo futuro attraverso elezioni generali", ha detto Corbyn a Westminster.