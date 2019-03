Brexit, May offre ai Tory le dimissioni in cambio dell'ok al suo accordo

"Sono pronta a lasciare l'incarico in anticipo rispetto al previsto per assicurare una Brexit ordinata ". Lo ha affermato la premier britannica, Theresa May, alla riunione con i deputati Tory alla Camera dei Comuni, offrendo le dimissioni in cambio del via libera al suo accordo sulla Brexit , già bocciato dal Parlamento due volte. "So che c'è il desiderio di un approccio nuovo nella seconda fase dei negoziati e non lo ostacolerò", ha aggiunto.

"Dobbiamo completare il nostro dovere storico" - Il primo ministro ha chiesto ai parlamentari conservatori del Comitato 1922 "di sostenere l'accordo in modo da poter completare il nostro dovere storico: dare seguito alla decisione del popolo britannico e lasciare l'Unione europea con un'uscita regolare e ordinata".



"Ci siamo quasi" - La notizia ha trovato conferma poco dopo in una dichiarazione ufficiale diffusa da Downing Street. "Questo è stato un periodo di test per il nostro Paese e il nostro partito. Siamo quasi arrivati, siamo quasi pronti per iniziare un nuovo capitolo e costruire un futuro più luminoso", ha proseguito la May.



Lo scenario - L'iter per eleggere un nuovo leader conservatore, e quindi un nuovo primo ministro, prenderà il via solo dopo la Brexit. Se i deputati effettivamente approveranno l'accordo di Theresa May questa settimana, dovrebbe avvenire il 22 maggio. Fino al completamento di quell'iter, la May resterà premier.



Otto proposte alternative al piano May - Intanto sono state ben otto le proposte parlamentari di piano B sulla Brexit, alternative all'accordo della premier, ammesse dallo speaker John Bercow al voto della Camera dei Comuni. Una situazione che, secondo i media britannici, rischia di produrre "confusione". Le opzioni di uscita dall'Ue sul tavolo vanno da quelle più "soft" (con permanenza nell'Unione doganale o nel mercato unico) a quelle più "dure" (con uscita no-deal "gestita").