Brexit, Westminster boccia l'accordo tra la May e la Ue

Theresa May ha confermato che mercoledì intende tornare alla Camera dei Comuni, dopo la seconda bocciatura di oggi del suo accordo, per mettere ai voti una mozione "no deal sì" o "no deal no". La premier ha aggiunto che lascerà libertà di voto al gruppo Tory, ma che lei resta contraria a un "no deal" e convinta che esista "una maggioranza a favore di un accordo".



Se, come largamente atteso, la mozione no-deal sarà respinta, il governo presenterà giovedì un'altra mozione per ottenere un mandato a negoziare con la Ue una proroga dell'articolo 50. "Un rinvio - ha precisato il primo ministro - che può essere ottenuto solo se il Parlamento indicherà una strada: Brexit con questo accordo rivisto, con un altro accordo o secondo referendum. Ipotesi 'non desiderabili', ma che la Camera deve affrontare".



Corbyn: "Si vada al voto" - Secondo il leader dell'opposizione laburista britannica, Jeremy Corbyn, "l'accordo del governo è morto, è tempo di convocare elezioni politiche" anticipate. Corbyn ha accusato May di aver fatto passare il tempo deliberatamente e l'ha sfidata a scegliere a questo punto la strada delle urne. Ha tuttavia anche confermato l'intenzione di ripresentare alla Camera dei Comuni il suo piano B per una Brexit alternativa più soft



Barnier: "Ora prepararsi per il no deal" - "L'Ue ha fatto tutto il possibile" per favorire la ratifica dell'Accordo di divorzio sulla Brexit a Westminster. Lo dice il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit Michel Barnier su Twitter. "L'impasse può essere risolta solo in Gran Bretanga. I nostri preparativi per un 'no deal' ora sono più importanti che mai".



Farage: "Fallimento totale della leadership May" - Dopo il voto l'europarlamentare euroscettico britannico Nigel Farage ha commentato su Twitter definendo l'esito della votazione "un fallimento totale della leadership".