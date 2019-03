Brexit, Barnier: "Senza accordo non ci sarà transizione"

Senza un accordo per la Brexit non ci sarà nessuna transizione. Così il capo negoziatore Ue per la Brexit, Michel Barnier, che sta seguendo il dibattito a Westminster. "Sembra ci sia una pericolosa illusione che la Gran Bretagna possa beneficiare di una transizione in assenza dell'Accordo di divorzio. Voglio essere chiaro: l'unica base legale per una transizione è l'Accordo di divorzio. Se non c'è l'Accordo per il divorzio, non ci sarà transizione".