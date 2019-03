Brexit: Juncker: "Non ci saranno altri negoziati con Londra"

"Credo di essere stato molto chiaro, non ci saranno nuovi negoziati, nonostante le difficoltà, ringrazio Theresa May per la maniera determinata ed amichevole che ha caratterizzato questi negoziati". Lo ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. "A volte arriva una seconda possibilità, ma non ci sarà una terza possibilità", ha sottolineato Juncker riferendo dell'accordo raggiunto: "Lo dobbiamo alla Storia".