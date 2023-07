Brexit, mancano operai nei cantieri: sì a visti speciali per muratori e falegnami

Il Comitato Consultivo per la migrazione aveva richiesto già da marzo l’annessione degli operai edili alla lista dei visti speciali, che già includeva personale sanitario, ingegneri, scienziati e chimici. La "shortage occupation list" indica infatti tutte le professioni in cui c’è carenza di lavoratori residenti . Il Ministero degli Interni ha affermato che l'aggiornamento della lista potrebbe "aiutare la fornitura di infrastrutture nazionali chiave e stimolare la crescita per le industrie correlate".

Crisi dell'industria edile e della ristorazione

L'obiettivo è quello di fare rientrare tutti i lavoratori che avevano lasciato il Regno Unito a causa della Brexit. Secondo l’associazione a tutela delle imprese edili Federation of Master Builders, il Paese non doveva tagliare fuori i lavoratori europei senza fare i conti con la carenza di competenze del Regno Unito. Anche il settore della ristorazione e dell'ospitalità scarseggia di personale a causa della Brexit e della pandemia. Kate Nicholls, amministratore delegato di UKHospitability e portavoce del settore, ha spiegato: "Non ci sono abbastanza persone attive nell'economia per poter ricoprire tutti i ruoli di cui abbiamo bisogno". Secondo un rapporto del Centre for European Reform, la Brexit ha portato alla perdita di circa 330mila lavoratori nel Regno Unito, soprattutto in settori poco qualificati come quello edile.